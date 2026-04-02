Нутрициолог назвал попкорн лучшим перекусом при похудении
Попкорн без масла является одним из лучших перекусов при снижении веса благодаря низкой калорийности и большому объему порции, заявил «Газете.Ru» тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.
По его словам, при выборе снеков важно ориентироваться не на надписи на упаковке, а на реальную калорийность, количество добавленного масла и размер порции. Он отметил, что три чашки воздушного попкорна содержат около 93-100 ккал, при этом дают ощущение насыщения за счет объема. Допустимо добавлять специи и небольшое количество масла.
Эксперт также указал, что альтернативой могут быть снеки из водорослей нори с калорийностью около 25-30 ккал на упаковку, однако их не стоит употреблять в больших количествах из-за высокого содержания йода. Для насыщения он советует сочетать их с другими продуктами, например огурцом или творогом.
Брабечан добавил, что крекеры и семечки могут быть более калорийными, чем кажется, и легко переедаются. В качестве замены чипсам он предложил домашние снеки из лаваша, а при употреблении семечек рекомендовал заранее ограничивать порцию, передает «Радиоточка НСН».
