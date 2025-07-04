Регулярное потребление рыбы поможет сделать ребенка умнее и здоровее, потому что в ней содержится ряд полезных веществ для развития ребенка, заявила системный интегративный нутрициолог и специалист по ментальному здоровью Катерина Падолка в разговоре с НСН.

Роспотребнадзор опубликовал перечень продуктов, способных улучшить настроение и помочь в борьбе со стрессом. В него вошли фрукты и овощи ярких оттенков, так как они способствуют выработке серотонина — гормона счастья. Среди полезной еды оказались бананы — природные антидепрессанты, орехи, рыба, сыры, какао, шоколад и кофеин. Нутрициолог подчеркнула, что самой полезной для детей едой является рыба.