Радио «Судного дня» передало сразу четыре сообщения за сутки

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как радио «Судного дня», с начала суток 11 мая передала четыре сообщения, пишет ТАСС.

Три сигналапрозвучали около 12:00 мск, еще одна — после 15:00 мск. Мужской голос с использованием фонетического алфавита озвучил словоформы «мэтролук», «головчатый», «матаморф» и «негромкий».

Предыдущий выход в эфир на этой частоте был зафиксирован 7 мая, в День радио.