Радио «Судного дня» передало сразу четыре сообщения за сутки

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как радио «Судного дня», с начала суток 11 мая передала четыре сообщения, пишет ТАСС.

Три сигналапрозвучали около 12:00 мск, еще одна — после 15:00 мск. Мужской голос с использованием фонетического алфавита озвучил словоформы «мэтролук», «головчатый», «матаморф» и «негромкий».

Предыдущий выход в эфир на этой частоте был зафиксирован 7 мая, в День радио.

«Радиостанция Судного дня» повторила слово, прозвучавшее 9 февраля 2022 года

Согласно анализу, проведенного специалиставми на основе данных мониторинга радиочастотного спектра, в период с 1 января по 15 марта 2026 года радио «Судного дня» работало активнее, чем за аналогичный период прошлого года. За 74 дня в эфире прозвучало 106 сообщений против 99 за тот же срок 2025 года.

Ранее Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания «Радиостанции Судного дня», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

ФОТО: РИА Новости / Ирина Геращенко
