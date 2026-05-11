Радио «Судного дня» передало сразу четыре сообщения за сутки
Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как радио «Судного дня», с начала суток 11 мая передала четыре сообщения, пишет ТАСС.
Три сигналапрозвучали около 12:00 мск, еще одна — после 15:00 мск. Мужской голос с использованием фонетического алфавита озвучил словоформы «мэтролук», «головчатый», «матаморф» и «негромкий».
Предыдущий выход в эфир на этой частоте был зафиксирован 7 мая, в День радио.
Согласно анализу, проведенного специалиставми на основе данных мониторинга радиочастотного спектра, в период с 1 января по 15 марта 2026 года радио «Судного дня» работало активнее, чем за аналогичный период прошлого года. За 74 дня в эфире прозвучало 106 сообщений против 99 за тот же срок 2025 года.
Ранее Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания «Радиостанции Судного дня», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
