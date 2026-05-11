Трамп обсудит с Си Цзиньпином поставки американского оружия Тайваню
Президент США Дональд Трамп во время предстоящей поездки в Китай намерен обсудить с лидером КНР Си Цзиньпином вопрос дальнейших поставок американского оружия Тайваню. Об этом американский лидер сообщил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Трамп отметил, что поднимет эту тему в разговоре с председателем КНР. Он добавил, что китайская сторона заинтересована в прекращении таких продаж, однако детали будут обсуждаться в ходе двусторонних переговоров.
Также в повестку встреч войдут вопросы энергетики и ситуация вокруг Ирана. Американский президент выразил мнение, что дискуссия затронет эти направления, назвав Иран «очень красивой страной».
Ранее в китайском МИД сообщили, что лидеры КНР и США во время визита американского президента Дональда Трампа обсудят в том числе вопросы глобального мира и развития, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
