Песков: Приглашение Путина Трампу посетить Россию в силе

Приглашение президента РФ Владимира Путина главе Белого дома Дональду Трампу посетить Москву остаётся в силе. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Не сомневаюсь, что президент РФ всегда будет рад встретить своего американского коллегу в Москве», - отметил представитель Кремля.

Он также добавил, что Путин говорит об этом Трампу «каждый раз во время телефонных разговоров».

Ранее зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил «Радиоточке НСН», что конфликт на Украине был выгоден США и создан ими, а теперь Трамп вынужден решать этот вопрос, поэтому он прямой участник, а не посредник в переговорах.

ФОТО: РИА Новости
