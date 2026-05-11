Песков: Четких планов по возможному визиту Уиткоффа в Россию нет

Чётких планов по возможному визиту в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа нет. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ушаков: Уиткофф и Кушнер приедут в Москву

По его словам, с Уиткоффом постоянно контактирует помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы рассчитываем на продолжение этого формата», - сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что диалог с США продолжают и Россия, и Украина, а переговорный процесс встал на паузу, так как у Вашингтона много других дел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
