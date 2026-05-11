Песков: Четких планов по возможному визиту Уиткоффа в Россию нет
11 мая 202618:45
Алексей Филимонов
Чётких планов по возможному визиту в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа нет. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, с Уиткоффом постоянно контактирует помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Мы рассчитываем на продолжение этого формата», - сказал представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что диалог с США продолжают и Россия, и Украина, а переговорный процесс встал на паузу, так как у Вашингтона много других дел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Песков: Четких планов по возможному визиту Уиткоффа в Россию нет
- СМИ: Трамп пригласил Маска в поездку в Китай
- Король Малайзии после визита в Москву стал обладателем лимузина Aurus
- Песков: Приглашение Путина Трампу посетить Россию в силе
- Канада включила в санкционный список мать Рамзана Кадырова
- Песков: РФ не получала ответа из ЕС по кандидатуре Шредера для переговоров
- Фильм о воссоединении группы Oasis выйдет в сентябре 2026 года
- «Локомотив» обыграл «Ак Барс» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина
- Новым патриархом Грузии избран владыка Шио
- «Ангелы» уступили «Коммерсанту»: Кто выиграл кинобитву майских праздников