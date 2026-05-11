СМИ: Трамп пригласил Маска в поездку в Китай

Источник агентства в Белом доме утверждает, что также в Китай позвали и руководителей крупнейших американских корпораций. В их числе глава Apple Тим Кук, руководитель Goldman Sachs Дэвид Соломон, глава Citigroup Джейн Фрейзер и другие.

Отмечается, что в ходе визита в КНР президент США рассчитывает добиться заключения серии бизнес-сделок и соглашений о закупках с Пекином.

Ранее официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь заявил, что лидеры Китая и США во время визита Трампа обсудят в том числе вопросы глобального мира и развития, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

