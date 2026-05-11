Король Малайзии после визита в Москву стал обладателем лимузина Aurus

Король Малайзии султан Ибрагим в своих соцсетях заявил, что после визита в Москву он стал обладателем российского лимузина Aurus Senat.

Aurus Motors опровергла слухи о закрытии завода в Елабуге

По его словам, владение данным автомобилем «рассматривается как особая честь, символизирующая тесные отношения и крепкую дружбу между Малайзией и Россией».

Король также отметил, что добавил, что российский Aurus известен сочетанием высококлассных стандартов безопасности и современных технологий.

Ранее президент РФ Владимир Путин покатал лидера КНДР Ким Чен Ына по Пхеньяну на автомобиле Aurus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
