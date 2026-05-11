Песков заявил, что отношения между Россией и США по-прежнему на нуле
11 мая 202618:57
Алексей Филимонов
Отношения между Россией и США по-прежнему на нуле. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, каких-либо «подвижек в двусторонних отношениях нет». Также он указал, что соответствующие шаги предстоит сделать «и американской стороне».
«Они пока этих шагов не делали», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что приглашение президента РФ Владимира Путина главе Белого дома Дональду Трампу посетить Москву остаётся в силе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Германия и Украина запустят совместное производство БПЛА
- Радио «Судного дня» передало сразу четыре сообщения за сутки
- Трамп обсудит с Си Цзиньпином поставки американского оружия Тайваню
- Новый коронавирус нашли у летучих мышей в Таиланде
- Песков высказался об организации хоккейных матчей между игроками НХЛ и КХЛ
- Эстония выделила еще €17 млн на укрепление границы с Россией
- Песков заявил, что отношения между Россией и США по-прежнему на нуле
- Песков: Четких планов по возможному визиту Уиткоффа в Россию нет
- СМИ: Трамп пригласил Маска в поездку в Китай
- Король Малайзии после визита в Москву стал обладателем лимузина Aurus