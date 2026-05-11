Песков заявил, что отношения между Россией и США по-прежнему на нуле

Отношения между Россией и США по-прежнему на нуле. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: Четких планов по возможному визиту Уиткоффа в Россию нет

По его словам, каких-либо «подвижек в двусторонних отношениях нет». Также он указал, что соответствующие шаги предстоит сделать «и американской стороне».

«Они пока этих шагов не делали», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что приглашение президента РФ Владимира Путина главе Белого дома Дональду Трампу посетить Москву остаётся в силе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:Российско-американские ОтношенияРоссияСШАДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры