Песков высказался об организации хоккейных матчей между игроками НХЛ и КХЛ

Подвижек по организации хоккейных матчей между игроками Континентальной хоккейной лиги и (КХЛ) Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в России и США пока не наблюдается. Об этом представителям СМИ сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля констатировал, что на данный момент никаких изменений в этом вопросе не зафиксировано.

«Пока нет никаких подвижек в этом плане», — констатировал Песков

Идею проведения таких матчей в РФ и США ранее поддержал американский лидер Дональд Трамп. В марте 2025 года он положительно отреагировал на предложение российского президента Владимира Путина о проведении игр с участием спортсменов КХЛ и НХЛ.

Ранее Песков заявил, что отношения между Россией и США по-прежнему на нуле, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
