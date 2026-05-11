Песков высказался об организации хоккейных матчей между игроками НХЛ и КХЛ
Подвижек по организации хоккейных матчей между игроками Континентальной хоккейной лиги и (КХЛ) Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в России и США пока не наблюдается. Об этом представителям СМИ сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля констатировал, что на данный момент никаких изменений в этом вопросе не зафиксировано.
«Пока нет никаких подвижек в этом плане», — констатировал Песков
Идею проведения таких матчей в РФ и США ранее поддержал американский лидер Дональд Трамп. В марте 2025 года он положительно отреагировал на предложение российского президента Владимира Путина о проведении игр с участием спортсменов КХЛ и НХЛ.
Ранее Песков заявил, что отношения между Россией и США по-прежнему на нуле, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
