Новые вакцины от COVID-19 будут содержать несколько штаммов вируса

По ее словам, такие вакцины будут содержать сразу два-три штамма. Отмечается, что формированию иммунитета мешает мутация коронавируса нового типа.

Как отметил директор центра, правильнее было бы действовать по аналогии с сезонным гриппом — использовать вакцины с актуальными штаммами. Возможно, что каждый год или раз в полгода состав препаратов от COVID-19 будут менять по решению Всемирной организации здравоохранения.

Ранее главный государственный санитарный врач России Геннадия Онищенко сообщил, что вакцинация от гриппа предстоящей осенью совпадет с прививочной компанией против коронавируса. По его словам, прививать от гриппа нужно, прежде всего, тех, кто уже переболел COVID-19.

