Новые вакцины от COVID-19 будут содержать несколько штаммов вируса

Состав препаратов от COVID-19 в будущем придется довольно часто менять, пишут «Известия» со ссылкой на директора российского научного центра «Вектор» Рината Максютова.

Онищенко рассказал о совмещении прививок от коронавируса и гриппа

По ее словам, такие вакцины будут содержать сразу два-три штамма. Отмечается, что формированию иммунитета мешает мутация коронавируса нового типа.

Как отметил директор центра, правильнее было бы действовать по аналогии с сезонным гриппом — использовать вакцины с актуальными штаммами. Возможно, что каждый год или раз в полгода состав препаратов от COVID-19 будут менять по решению Всемирной организации здравоохранения.

Ранее главный государственный санитарный врач России Геннадия Онищенко сообщил, что вакцинация от гриппа предстоящей осенью совпадет с прививочной компанией против коронавируса. По его словам, прививать от гриппа нужно, прежде всего, тех, кто уже переболел COVID-19.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаВакцинация
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