Новости за ночь: В Минздраве нашли сходства коронавируса с испанкой
Распространение испанки и коронавируса характеризуется общими свойствами, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на главного инфекциониста Минздрава профессора Владимира Чуланова.
По словам профессора, оба заболевания передаются воздушно-капельным путем и являются респираторными инфекциями. Это объясняет их общие свойства.
Эксперт также отметил, что эпидемиологический потенциал у вируса гриппа ниже, чем у COVID-19. Индекс распространения коронавируса без ограничительных мер колеблется от 4 до 5. Чуланов пояснил, что этим объясняется быстрый переход COVID-19 в «формат пандемии».
Ранее в Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса.
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