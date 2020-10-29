Новости за ночь: В Минздраве нашли сходства коронавируса с испанкой

Распространение испанки и коронавируса характеризуется общими свойствами, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на главного инфекциониста Минздрава профессора Владимира Чуланова.

По словам профессора, оба заболевания передаются воздушно-капельным путем и являются респираторными инфекциями. Это объясняет их общие свойства.

Эксперт также отметил, что эпидемиологический потенциал у вируса гриппа ниже, чем у COVID-19. Индекс распространения коронавируса без ограничительных мер колеблется от 4 до 5. Чуланов пояснил, что этим объясняется быстрый переход COVID-19 в «формат пандемии».

Ранее в Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса.

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ФОТО: pixabay.com
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