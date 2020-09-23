Новости за ночь: Российские ученые открыли природный антибиотик

Ученые Тюменского государственного университета и других научных институтов открыли уникальный природный антибиотик. Он преодолевает устойчивость патогеных микроорганизмов к лекарственным препаратам. Результаты исследования были опубликованы в журнале Applied Biochemistry and Microbiology.

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Ученые выяснили, что пептид эмерициллипсина А, выделяемый из алкалофильного мицеллиального гриба Emericellopsis alkalina, способен помешать образованию бактериями биопленок и снизить их устойчивость к антибиотикам, передает RT.

Ученые полагают, что этот природный антибиотик поможет бороться с опухолями, а также с бактериальными и грибными инфекциями, отмечает Ura.ru. Применять его можно путем инъекций или прямой обработки пораженных тканей.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал россиянам о том, почему не стоит использовать антибактериальное мыло каждый день. По его словам, такое мыло следует оставлять для специфического применения, для особых категорий больных. А для широкого круга пользователей достаточно просто мыла.


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ФОТО: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы // mos.ru
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