Ученый оценил вероятность второй волны коронавируса

Повторного карантина в России не будет, заявил «Парламентской газете» завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии МГМУ имени Сеченова Виталий Зверев.

«По крайней мере, ни руководители страны, ни Роспотребнадзор об этом не говорят и отмечают, что ситуация под контролем», — пояснил он.

Зверев считает, что массовые мероприятия пока останутся под запретом, однако ждать возвращения других ограничений не стоит.

Кроме того, академик уверен, что в стране не будет «повального» заражения населения.

Правила вакцинации. Кто может быть добровольцем?

«Потому что сейчас врачи стали разбираться и понимать, кого надо госпитализировать, а кто может лечиться дома. Они теперь знают, какое лечение и когда применять», — отметил специалист.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, кому нельзя делать прививку от коронавируса. В частности, препарат противопоказан тем, кто уже болеет COVID-19.

Врач добавил, что перед введением препарата беременным необходимо провести отдельное клиническое исследование. По его словам, люди старше 80 лет могут записываться на вакцинацию, для них нет противопоказаний.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеВакцинаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры