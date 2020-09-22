Ученый оценил вероятность второй волны коронавируса
Повторного карантина в России не будет, заявил «Парламентской газете» завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии МГМУ имени Сеченова Виталий Зверев.
«По крайней мере, ни руководители страны, ни Роспотребнадзор об этом не говорят и отмечают, что ситуация под контролем», — пояснил он.
Зверев считает, что массовые мероприятия пока останутся под запретом, однако ждать возвращения других ограничений не стоит.
Кроме того, академик уверен, что в стране не будет «повального» заражения населения.
«Потому что сейчас врачи стали разбираться и понимать, кого надо госпитализировать, а кто может лечиться дома. Они теперь знают, какое лечение и когда применять», — отметил специалист.
Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, кому нельзя делать прививку от коронавируса. В частности, препарат противопоказан тем, кто уже болеет COVID-19.
Врач добавил, что перед введением препарата беременным необходимо провести отдельное клиническое исследование. По его словам, люди старше 80 лет могут записываться на вакцинацию, для них нет противопоказаний.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru