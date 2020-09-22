Ученый оценил вероятность второй волны коронавируса

Повторного карантина в России не будет, заявил «Парламентской газете» завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии МГМУ имени Сеченова Виталий Зверев.

«По крайней мере, ни руководители страны, ни Роспотребнадзор об этом не говорят и отмечают, что ситуация под контролем», — пояснил он.

Зверев считает, что массовые мероприятия пока останутся под запретом, однако ждать возвращения других ограничений не стоит.

Кроме того, академик уверен, что в стране не будет «повального» заражения населения.