Доктор Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал россиянам о том, почему не стоит использовать антибактериальное мыло каждый день. В эфире телеканала Россия-1 он заявил, что оно увеличивает увеличивает резистентность к антибиотикам.

"Что такое антибактериальное? Это содержащее те или иные антибиотики, убивающие бактерии", - отметил Мясников,

Врач подчеркнул, что антибактериальное мыло следует оставлять для специфического применения, для особых категорий больных. А для широкого круга пользователей достаточно просто мыла, уверен Мясников.

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Ранее НСН писала, что Александр Мясников прокомментировал информацию о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей. На YouTube-канале стопкоронавирус.рф он заявил, что считает эти данные «бредом».

Он напомнил о «новой фишке от теоретиков заговора или просто от фантазёров-психов». Она заключается в том, что, если вы больны, маску следует носить белой стороной к лицу, а если хотите защитить себя, наоборот, наружу, отмечает RT. Мясников подчеркнул, что медицинская маска остаётся эффективной при любом способе ношения при условии плотного прилегания к носу, сообщает телеканал 360.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
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