Доктор Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал россиянам о том, почему не стоит использовать антибактериальное мыло каждый день. В эфире телеканала Россия-1 он заявил, что оно увеличивает увеличивает резистентность к антибиотикам.

"Что такое антибактериальное? Это содержащее те или иные антибиотики, убивающие бактерии", - отметил Мясников,

Врач подчеркнул, что антибактериальное мыло следует оставлять для специфического применения, для особых категорий больных. А для широкого круга пользователей достаточно просто мыла, уверен Мясников.