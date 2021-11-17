Новорождённых в России будут обследовать на СМА
Директор Медико-генетического научного центра им. академика Н.П. Бочкова (МГНЦ), главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ Сергей Куцев заявил, что с 2023 года в России будет расширен перечень скринированных заболеваний для всех новорождённых, сообщает РИА Новости.
По его словам, в настоящее время их обследуют на пять наследственных заболеваний, а через два года этот список расширится до 36 позиций, в том числе, в него будет внесена спинальная мышечная атрофия (СМА).
«Со второй половины 2023 года, надеемся, что будет действительно такой скрининг, который позволит нам выявлять у всех детей СМА до того, как у них появятся первые клинические симптомы», - отметил Куцев.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра», который займётся закупками дорогих и не зарегистрированных в стране лекарств, сообщает RT.
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