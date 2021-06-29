Мишустин объявил о выделении фонду «Круг добра» 18 млрд рублей
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении очередного транша в объёме около 18 миллиардов рублей фонду «Круг добра» на помощь тяжелобольным детям.
Речь идёт о несовершеннолетних с тяжелыми и редкими заболеваниями. Как напомнил премьер-министра на заседании правительства, «Круг добра» создан в начале года по инициативе президента. Задача фонда - оперативно закупать требуемые лекарства и быстро доставлять их маленьким пациентам.
Накануне стало известно, что «Круг добра» начал прием заявок на незарегистрированный в России препарата Золгенсма для детей со спинальной мышечной атрофией. Как уточнил в Минздраве, лекарством обеспечат детей в возрасте до двух лет, у которых есть показания по решению медицинских консилиумов.
Кроме того, фонд утвердил перечень закупок лекарств для детей с угрожающими жизни и хроническими заболеваниями на I квартал 2022 года.
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