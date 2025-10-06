Более 500 банок контрафактного энергетика изъяли на рынке в Гольяново
Более 500 банок контрафактного энергетического напитка изъяли в торговом павильоне на территории района Гольяново в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Московская безопасность», передает Агентство городских новостей «Москва»
Отмечается, что жители района жаловались на продажу поддельного тонизирующего напитка в павильоне рынка «Мандарин» на улице Монтажная.
«Подозрения граждан оправдались: наш специалист совместно с представителем бренда подтвердили факт нарушения», – указали в ведомстве.
Проверку провели 29 сентября вместе с правоохранительными органами, в результате весь товар с признаками фальсификата был изъят. Напитки направят на экспертизу, виновных в нарушениях привлекут к ответственности.
