Более 500 банок контрафактного энергетика изъяли на рынке в Гольяново

Более 500 банок контрафактного энергетического напитка изъяли в торговом павильоне на территории района Гольяново в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Московская безопасность», передает Агентство городских новостей «Москва»

Отмечается, что жители района жаловались на продажу поддельного тонизирующего напитка в павильоне рынка «Мандарин» на улице Монтажная.

«Подозрения граждан оправдались: наш специалист совместно с представителем бренда подтвердили факт нарушения», – указали в ведомстве.

Проверку провели 29 сентября вместе с правоохранительными органами, в результате весь товар с признаками фальсификата был изъят. Напитки направят на экспертизу, виновных в нарушениях привлекут к ответственности.

