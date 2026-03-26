«Никакие не мутанты!»: Россиянам раскрыли, где обитают африканские клещи
Вадим Марьинский заявил НСН, что клещи рода Hyalomma отличаются от других клещей лишь стратегией охоты, но они никакие не мутанты, как принято их называть.
Африканских клещей можно встретить в южных регионах России, но они любят исключительно сухую, пустынную местность. Об этом НСН рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Клещи рода Hyalomma, которых называют африканскими клещами-мутантами, скорее всего, не смогут обитать в Московской области из-за климатических условий. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник отдела дезинсекции (с лабораторией энтомологии) Института дезинфектологии ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана Роспотребнадзора Михаил Алексеев, пишет ТАСС. Марьинский заявил, что не так страшны эти клещи, как их «малюют».
«Во-первых, это никакие не мутанты и не новые организмы для территории нашей страны. Они всегда жили у нас в южных регионах. Это действительно виды клещей иксодовых рода Hyalomma. Во-вторых, от других иксодовых клещей они отличаются своей стратегией охоты: достаточно активно могут преследовать жертву, причем с заметной скоростью - со скоростью муравья или медленно идущего человека. Обитают они в южных регионах нашей страны, но если мы говорим про европейскую Россию, то это Крым, Краснодарский край, Волгоградская область, Калмыкия. Однако они предпочитают исключительно очень сухие места обитания. Поэтому, если вы оказались в месте, которое похоже на сухую полупустыню или пустыню, то с ними есть вероятность встретиться. Если вокруг зеленая травка, текут ручьи или лес, то их там не будет. Именно поэтому с ними люди встречаются достаточно редко», - рассказал он.
Также Марьинский рассказал, какая защита поможет обезопаситься от таких насекомых.
«От них работают те же самые репелленты, которые работают от всех остальных иксодовых клещей. Поэтому если вы обработали штаны, ботинки, заправили штаны в носки и отправились гулять, то с ними вы точно так же, как и с другими иксодовыми клещами, не встретитесь», - подытожил он.
Ранее кинолог и ветеринарный врач Владимир Уражевский заявил НСН, что обработать питомца от клещей можно спреем, каплями или долго действующей таблеткой, и делать это надо обязательно.
