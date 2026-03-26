«Во-первых, это никакие не мутанты и не новые организмы для территории нашей страны. Они всегда жили у нас в южных регионах. Это действительно виды клещей иксодовых рода Hyalomma. Во-вторых, от других иксодовых клещей они отличаются своей стратегией охоты: достаточно активно могут преследовать жертву, причем с заметной скоростью - со скоростью муравья или медленно идущего человека. Обитают они в южных регионах нашей страны, но если мы говорим про европейскую Россию, то это Крым, Краснодарский край, Волгоградская область, Калмыкия. Однако они предпочитают исключительно очень сухие места обитания. Поэтому, если вы оказались в месте, которое похоже на сухую полупустыню или пустыню, то с ними есть вероятность встретиться. Если вокруг зеленая травка, текут ручьи или лес, то их там не будет. Именно поэтому с ними люди встречаются достаточно редко», - рассказал он.

Также Марьинский рассказал, какая защита поможет обезопаситься от таких насекомых.

«От них работают те же самые репелленты, которые работают от всех остальных иксодовых клещей. Поэтому если вы обработали штаны, ботинки, заправили штаны в носки и отправились гулять, то с ними вы точно так же, как и с другими иксодовыми клещами, не встретитесь», - подытожил он.

Ранее кинолог и ветеринарный врач Владимир Уражевский заявил НСН, что обработать питомца от клещей можно спреем, каплями или долго действующей таблеткой, и делать это надо обязательно.

