«Элемент декорации»: Критика блокировки Telegram не поднимет рейтинги партий
Нынешние партии не воспринимаются избирателями как реальные политические силы, россияне не верят в их силу на что-то повлиять, заявил НСН политолог Михаил Виноградов.
Партии «Новые люди» и «Справедливая Россия» уже попытались поднять свои рейтинги, выступив с критикой блокировки мессенджера Telegram, однако вряд ли у них реально получится воспользоваться ситуацией в свою пользу, заявил НСН президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов.
Все пять партий, представленных в Госдуме, имеют шансы попасть в парламент после сентябрьских выборов, но ощутимым лидером является «Единая Россия», заявил ранее руководитель департамента политических исследований Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов. Он сослался на результаты мартовского опроса среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.
«Пока ограничения в интернете не принесли укрепления позиций ни одной из партий. С резкой критикой ограничений выступили «Новые люди» и - что более неожиданно – «Справедливая Россия». В целом это неплохой задел. Но в силу того, что партии воспринимаются скорее как элемент декорации, чем как реальный властный институт, ожидания граждан от возможной критики ими ограничений и интернете не слишком высоки. Партиям важно избегать очевидной солидаризации с непопулярными блокировками, и этого плюс-минус избегают все партии, но пока у избирателей доминирует скорее ощущение бессилия, нежели ожидание изменений ситуации», - заявил Виноградов.
На результатах голосования в сентябре также вряд ли отразится возможное принятие решения об усилении контроля за россиянами с неофициальными доходами, которое лоббирует сейчас Федеральная налоговая служба.
«Будет зависеть от степени жесткости шагов и попыток доставить неудобства всем гражданам, если они будут. Так основными мобилизуемыми категориями на выборах являются бюджетники, для которых контроль чувствителен - но все же не настолько, как для работающих за рамками госучреждений»,- полагает политолог.
Ранее президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), политолог Евгений Минченко в беседе с НСН посоветовал исключенному из ЛДПР депутату Госдумы Андрею Свинцову присмотреться к партии «Справедливая Россия».
