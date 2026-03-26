«Пока ограничения в интернете не принесли укрепления позиций ни одной из партий. С резкой критикой ограничений выступили «Новые люди» и - что более неожиданно – «Справедливая Россия». В целом это неплохой задел. Но в силу того, что партии воспринимаются скорее как элемент декорации, чем как реальный властный институт, ожидания граждан от возможной критики ими ограничений и интернете не слишком высоки. Партиям важно избегать очевидной солидаризации с непопулярными блокировками, и этого плюс-минус избегают все партии, но пока у избирателей доминирует скорее ощущение бессилия, нежели ожидание изменений ситуации», - заявил Виноградов.

На результатах голосования в сентябре также вряд ли отразится возможное принятие решения об усилении контроля за россиянами с неофициальными доходами, которое лоббирует сейчас Федеральная налоговая служба.

«Будет зависеть от степени жесткости шагов и попыток доставить неудобства всем гражданам, если они будут. Так основными мобилизуемыми категориями на выборах являются бюджетники, для которых контроль чувствителен - но все же не настолько, как для работающих за рамками госучреждений»,- полагает политолог.

