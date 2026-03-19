Обработать питомца от клещей можно спреем, каплями или долго действующей таблеткой, и делать это надо обязательно, напомнил НСН кинолог и ветеринарный врач Владимир Уражевский.

Жители столицы уже могут начинать обрабатывать своих питомцев от клещей, рассказала ветеринарный специалист станции по борьбе с болезнями животных САО и СЗАО Алина Федорова, пишет «Вечерняя Москва». Уражевский раскрыл, какие способы обработки питомцев есть и какие прививки обязательно сделать.

«Да, обязательно надо. Есть очень много районов, где полно клещей. Клещи могут переносить заболевания, опасные для человека в том числе. Поэтому есть несколько способов. Первый способ – это нанести спрей. Второй способ – это таблетки. Есть те, которые действуют месяц, а есть - три месяца. Также можно одевать противоклещевые ошейники, и есть капли, которые можно наносить на холку. Ну, а прививки собакам делаются всегда. Основные прививки для собаки — это чума, гепатит, энтерит, лептоспироз, аденовирус, коронавирус, бешенство. Это обязательно делает каждый владелец. И, согласно законодательству РФ по ветеринарии, прививка от бешенства должна делаться ежегодно», - рассказал он.