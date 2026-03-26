Силы ПВО за пять часов сбили почти сто украинских дронов
Российские средства противовоздушной обороны за пять часов уничтожили 96 украинских беспилотников над различными регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны.
Атаки происходили в период с 13:00 до 18:00 мск. Все дроны были перехвачены и ликвидированы в воздухе. Уточняется, что беспилотники сбили над Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Новгородской, Тверской и Тульской областями, а также над Крымом и Московским регионом, отмечает RT.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа 2024 года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
- Силы ПВО за пять часов сбили почти сто украинских дронов
- Одиночество - не сигарета: Психиатр защитил интровертов от «дешевых» психологов
- «Элемент декорации»: Критика блокировки Telegram не поднимет рейтинги партий
- «Никакие не мутанты!»: Россиянам раскрыли, где обитают африканские клещи
- Набиуллина заявила, что карта «Мир» станет единым инструментом доступа к льготам
- Россинам рассказали о «просыпающихся» весной расстройствах
- «Демотивирует!»: В Госдуме сравнили зарплату курьера и преподавателя вуза
- Россиян предупредили о подорожании иностранных товаров из-за НДС
- Российский бизнес призвал найти сбалансированное решение по работе интернета
- СМИ: Иран официально направил ответ на предложения США об окончании войны