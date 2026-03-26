Силы ПВО за пять часов сбили почти сто украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны за пять часов уничтожили 96 украинских беспилотников над различными регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаки происходили в период с 13:00 до 18:00 мск. Все дроны были перехвачены и ликвидированы в воздухе. Уточняется, что беспилотники сбили над Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Новгородской, Тверской и Тульской областями, а также над Крымом и Московским регионом, отмечает RT.