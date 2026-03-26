Набиуллина заявила, что карта «Мир» станет единым инструментом доступа к льготам

Платежная карта «Мир» может стать единым инструментом доступа ко всем государственным льготам, соответствующий проект находится в разработке Центробанка и правительства РФ. Об этом в ходе выступления на пленарном заседании Государственной думы сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Глава регулятора отметила, что реализация инициативы упростит обращение россиян к льготам, особенно это касается пожилого населения.

«Тогда людям будет гораздо проще. Например, чтобы пенсионер мог использовать льготы на проезд, покупать лекарства со скидкой, просто оплачивая своей картой», — подчеркнула Набиуллина.

При помощи инструмента можно будет получать выплаты как федерального, так и регионального уровней. Ожидается, что к программе может подключиться и бизнес.

Кабмин и ЦБ планируют запустить пилотный проект до конца 2026 года.

Говоря о льготах, глава Банка России коснулась также вопроса жилищных кредитов с господдержкой. Она сказала, что доля льготной ипотеки на текущий момент в два раза превышает долю рыночной. Это один из весомых факторов роста ставок по рыночной ипотеке.

