Набиуллина заявила, что карта «Мир» станет единым инструментом доступа к льготам
Платежная карта «Мир» может стать единым инструментом доступа ко всем государственным льготам, соответствующий проект находится в разработке Центробанка и правительства РФ. Об этом в ходе выступления на пленарном заседании Государственной думы сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Глава регулятора отметила, что реализация инициативы упростит обращение россиян к льготам, особенно это касается пожилого населения.
«Тогда людям будет гораздо проще. Например, чтобы пенсионер мог использовать льготы на проезд, покупать лекарства со скидкой, просто оплачивая своей картой», — подчеркнула Набиуллина.
При помощи инструмента можно будет получать выплаты как федерального, так и регионального уровней. Ожидается, что к программе может подключиться и бизнес.
Кабмин и ЦБ планируют запустить пилотный проект до конца 2026 года.
Говоря о льготах, глава Банка России коснулась также вопроса жилищных кредитов с господдержкой. Она сказала, что доля льготной ипотеки на текущий момент в два раза превышает долю рыночной. Это один из весомых факторов роста ставок по рыночной ипотеке.
Горячие новости
- Трамп заявил о передаче США восьми иранских нефтяных танкеров
- В Госдуме рассказали о выстраивании диалога с США «с нуля»
- BadComedian объяснил, зачем в новом сериале о Гарри Поттере темнокожий профессор
- Силы ПВО за пять часов сбили почти сто украинских дронов
- Одиночество - не сигарета: Психиатр защитил интровертов от «дешевых» психологов
- «Элемент декорации»: Критика блокировки Telegram не поднимет рейтинги партий
- «Никакие не мутанты!»: Россиянам раскрыли, где обитают африканские клещи
- Набиуллина заявила, что карта «Мир» станет единым инструментом доступа к льготам
- Россинам рассказали о «просыпающихся» весной расстройствах
- «Демотивирует!»: В Госдуме сравнили зарплату курьера и преподавателя вуза