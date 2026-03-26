Россинам рассказали о «просыпающихся» весной расстройствах
Сезонные пики обострений действительно существуют, однако они не всегда привязаны к весне. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал врач-психиатр, доктор медицинских наук Алексей Тер-Исраелян.
Он отметил, что каждый случай является уникальным. Однако есть расстройства, чья сезонность доказана клинически. В частности, этот сезонное аффективное расстройство (САР), которое «накрывает человека осенью и зимой» и характеризуется постоянной усталостью, проблемами со сном и потерей интереса к жизни.
«Биполярное расстройство (БАР). Здесь депрессивные эпизоды чаще приходятся на холодное время года, а маниакальные или гипоманиакальные (состояния аномально приподнятого настроения и активности) — на весну и лето», - указал Тер-Исраелян.
Эксперт добавил, что важно не пропустить момент, когда «просто плохое настроение» начнёт превращаться в клиническую проблему, и незамедлительно обратиться к врачу.
Ранее психиатр Василий Шуров заявил, что весной даже вполне здоровые люди могут испытывать проблемы с психикой и вести себя неадекватно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- США сняли санкции с «Беларуськалия» и ряда компаний
- Трамп заявил о передаче США восьми иранских нефтяных танкеров
- В Госдуме рассказали о выстраивании диалога с США «с нуля»
- BadComedian объяснил, зачем в новом сериале о Гарри Поттере темнокожий профессор
- Силы ПВО за пять часов сбили почти сто украинских дронов
- Одиночество - не сигарета: Психиатр защитил интровертов от «дешевых» психологов
- «Элемент декорации»: Критика блокировки Telegram не поднимет рейтинги партий
- «Никакие не мутанты!»: Россиянам раскрыли, где обитают африканские клещи
- Набиуллина заявила, что карта «Мир» станет единым инструментом доступа к льготам
- Россинам рассказали о «просыпающихся» весной расстройствах