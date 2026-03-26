Россинам рассказали о «просыпающихся» весной расстройствах

Он отметил, что каждый случай является уникальным. Однако есть расстройства, чья сезонность доказана клинически. В частности, этот сезонное аффективное расстройство (САР), которое «накрывает человека осенью и зимой» и характеризуется постоянной усталостью, проблемами со сном и потерей интереса к жизни.

«Биполярное расстройство (БАР). Здесь депрессивные эпизоды чаще приходятся на холодное время года, а маниакальные или гипоманиакальные (состояния аномально приподнятого настроения и активности) — на весну и лето», - указал Тер-Исраелян.

Эксперт добавил, что важно не пропустить момент, когда «просто плохое настроение» начнёт превращаться в клиническую проблему, и незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее психиатр Василий Шуров заявил, что весной даже вполне здоровые люди могут испытывать проблемы с психикой и вести себя неадекватно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

