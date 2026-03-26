В Госдуме рассказали о выстраивании диалога с США «с нуля»

Россия и США фактически начинают выстраивать диалог заново после ухудшения отношений при предыдущих американских администрациях. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в комментарии RT.

По его словам, нынешние контакты проходят на фоне серьезной подготовки с обеих сторон. В рамках рабочей поездки запланированы несколько раундов переговоров с представителями Конгресса США, встречи с экспертным сообществом, а также взаимодействие с российским посольством.

В США заявили о возобновлении диалога с военными РФ на высоком уровне

Чернышов подчеркнул, что российская сторона намерена последовательно донести до американских визави позицию граждан страны и аргументированно отстаивать свои подходы.

Он добавил, что ключевое внимание будет уделено восстановлению межпарламентского сотрудничества. По оценке вице-спикера, этот процесс фактически начинается «на руинах», сформировавшихся в период администраций Барака Обамы и Джо Байдена, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
