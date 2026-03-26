Одиночество - не сигарета: Психиатр защитил интровертов от «дешевых» психологов
Одинокие в силу каких-то причин люди труднее переносят стресс, однако есть и те, кто осознанно выбирает быть одним, сказал НСН Сергей Ениколопов.
Одинокие люди не находятся в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, некоторые сознательно выбирают быть одни и прекрасно себя чувствуют, сказал НСН руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Ениколопов.
Врач-психотерапевт Ирина Крашкина в разговоре с РИАМО заявила, что хроническое одиночество увеличивает уровень стресса, а также понижает иммунитет и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, что можно сравнить с ежедневным выкуриванием пачки сигарет. Ениколопов призвал не стричь всех под одну гребенку.
«Не совсем корректно сравнивать одиночество с сигаретами, потому что они больше вызывают заболевания легких и прочее. Одиночество повышает риск суицидов, это действительно серьезная проблема. Всегда найдутся люди, которые скажут, что в своем одиночестве чувствуют себя прекрасно. Это ярко выраженные интроверты. Те, кто одиноки в силу каких-то причин, труднее переносят стрессы. Однако мало доказано, что они страдают от каких-то конкретных заболеваний. Когда напрямую связывают уровень гормонов с каким-то реальным поведением — это поп-психология, дешевая психология просто. Основная беда заключается в том, что многие ”специалисты”, а за ними и СМИ категоричны: кортизол — направо, тестостерон — налево. Так не бывает, это предельно упрощенно. У нас одновременно есть много разных гормонов. Не все одинокие люди в группе риска. Многие одинокие люди совершенно спокойно находят себе работу по душе. Они могут быть замечательными преподавателями, учеными. Они заняты своим делом», — сказал собеседник НСН.
