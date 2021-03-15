Нидерланды приостановили использование препарата компании AstraZeneca

Препарат AstraZeneca не будет использоваться 28 марта включительно.

Кроме того, национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии призывает временно прекратить использование в стране британо-шведской вакцины AstraZeneca от коронавируса. Рекомендация сделана на фоне возникновения нарушения свертываемости крови у взрослых после прививки.

Ранее глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» настороженно отозвался о побочных эффектах зарубежной вакцины. По его словам, риски, связанные с образованием тромбов, представляют серьезную опасность для использующих препарат граждан.

