Поставки вакцины AstraZeneca в Чехию сократятся на 40 процентов

«Есть первые результаты переговоров с производителями вакцины AstraZeneca. Согласно их информации, на ближайший период поставки вакцины в Чехию будут снижены на 40%. В частности, в течение наступающей недели будет получено 9,6 тысячи доз вакцины вместо 16,8 тысяч, в период с 22 по 28 марта – 10,8 тысячи вместо 88 тысяч. В конце марта будет получено 99,8 тысячи доз вакцины», - говорится в сообщении.

Накануне, 13 марта компания AstraZeneca сообщила о новых задержках поставок своей вакцины от коронавируса в страны Евросоюза. Группа AstraZeneca решила изготавливать ее на своих мощностях за пределами ЕС. Однако, «к сожалению, экспортные ограничения сократят поставки в первом квартале» и, возможно, во втором.

