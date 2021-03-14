В Ирландии рекомендовали приостановить использование вакцины AstraZeneca
Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии призывает временно прекратить использование в стране британо-шведской вакцины AstraZeneca от коронавируса. Рекомендация сделана на фоне возникновения нарушения свертываемости крови у взрослых после прививки. Об этом написано в Twitter министерства здравоохранения.
«Национальный консультативный комитет по иммунизации (National Immunisation Advisory Committee, NIAC) рекомендовал временно отложить использование вакцины от коронавируса AstraZeneca начиная с утра воскресенья, 14 марта. Данная рекомендация сделана на фоне сообщения норвежского агентства лекарственных средств о 4 новых случаях серьезных нарушений свертываемости крови у взрослых после прививки вакциной AstraZeneca от коронавируса», - цитирует заявление NIAC РИА Новости.
Также ирландские иммунологи отметили, что связь между использованием вакцины и выявленными нарушениями не обнаружена. Временный отказ от использования вакцины AstraZeneca в Ирландии вводится из предосторожности.
Ранее глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» настороженно отозвался о побочных эффектах зарубежной вакцины. По его словам, риски, связанные с образованием тромбов, представляют серьезную опасность для использующих препарат граждан.
«Я в первый раз слышу, чтобы после вакцины образовывались тромбы. Это очень настораживает... Тромбоз – опасная вещь, перекрывается движение крови по данной артерии или по вене. Все, что впоследствии должно питаться, подвергается омертвению. После тромба прекращается питание клеток тканей и органов», - рассказал он.
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