В Ирландии рекомендовали приостановить использование вакцины AstraZeneca

«Национальный консультативный комитет по иммунизации (National Immunisation Advisory Committee, NIAC) рекомендовал временно отложить использование вакцины от коронавируса AstraZeneca начиная с утра воскресенья, 14 марта. Данная рекомендация сделана на фоне сообщения норвежского агентства лекарственных средств о 4 новых случаях серьезных нарушений свертываемости крови у взрослых после прививки вакциной AstraZeneca от коронавируса», - цитирует заявление NIAC РИА Новости.

Также ирландские иммунологи отметили, что связь между использованием вакцины и выявленными нарушениями не обнаружена. Временный отказ от использования вакцины AstraZeneca в Ирландии вводится из предосторожности.

Ранее глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» настороженно отозвался о побочных эффектах зарубежной вакцины. По его словам, риски, связанные с образованием тромбов, представляют серьезную опасность для использующих препарат граждан.

«Я в первый раз слышу, чтобы после вакцины образовывались тромбы. Это очень настораживает... Тромбоз – опасная вещь, перекрывается движение крови по данной артерии или по вене. Все, что впоследствии должно питаться, подвергается омертвению. После тромба прекращается питание клеток тканей и органов», - рассказал он.

