База электронных систем бронирования и дополнительных услуг «Аэрофлота» могла быть утеряна из-за хакеров, что приведет к претензиям от пассажиров и заставит компанию вести регистрацию вручную. Такая ситуация создаст очереди на стойках и приведет к искам, рассказал бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в беседе с НСН.

В Шереметьево случился коллапс — десятки рейсов «Аэрофлота» отменены или задержаны, а пассажиры стоят в очереди, чтобы просто выйти из аэропорта. В авиакомпании заявили о «сбое в работе информационных сервисов», но официально пока не назвали причину. Ответственность за сбой на себя взяли анонимные хакеры, которые сообщили о взломе систем. По их заявлениям, операция длилась около года и завершилась якобы полным уничтожением внутренней ИТ-инфраструктуры авиакомпании. Эксперт отметил, что технические неполадки приведут к большим проблемам, но компания сама виновата в этом.