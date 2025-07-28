«Аэрофлоту» предсказали иски и коллапсы на стойках регистрации из-за сбоя
Компания «Аэрофлот» столкнется с исками от недовольных пассажиров и коллапсом на регистрации на рейсы из-за хакерской атаки, заявил НСН Павел Герасимов.
База электронных систем бронирования и дополнительных услуг «Аэрофлота» могла быть утеряна из-за хакеров, что приведет к претензиям от пассажиров и заставит компанию вести регистрацию вручную. Такая ситуация создаст очереди на стойках и приведет к искам, рассказал бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в беседе с НСН.
В Шереметьево случился коллапс — десятки рейсов «Аэрофлота» отменены или задержаны, а пассажиры стоят в очереди, чтобы просто выйти из аэропорта. В авиакомпании заявили о «сбое в работе информационных сервисов», но официально пока не назвали причину. Ответственность за сбой на себя взяли анонимные хакеры, которые сообщили о взломе систем. По их заявлениям, операция длилась около года и завершилась якобы полным уничтожением внутренней ИТ-инфраструктуры авиакомпании. Эксперт отметил, что технические неполадки приведут к большим проблемам, но компания сама виновата в этом.
«Без электронных систем бронирования авиаперевозки станут трудозатратными и менее эффективными, осуществить их на 100% станет просто невозможно. Технически запустить рейсы реально, но все данные о дополнительных услугах могли быть утеряны. Придется в ручном режиме открывать заново регистрацию на рейсы — так работают маленькие региональные аэропорты. Специалисты знают, что делать, но к такому наплыву никто не готов. Это вызовет солидный коллапс, а время ожидания вырастет в несколько раз из-за ручной обработки данных, потому что ничего нельзя будет проверить. "Аэрофлоту" придется разбираться долгое время с претензиями, судебными исками и возмещать стоимость пассажирам», — подчеркнул он.
По его мнению, «Аэрофлот» так и не перешел на отечественное программное обеспечение, чем, по всей видимости, воспользовались хакеры:
«Компания должна была перейти на русский софт, который защищен от внешних атак, по требованию Росавиации еще два года назад, но “Аэрофлот” просил каждый квартал отсрочку. Результат мы видим налицо сегодня».
Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил НСН, что Россия стала главной мишенью для западных хакеров.
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