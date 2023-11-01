«Незаменимое мясо?»: Диетолог Белоусова рассказала о хитростях веганства

Вегетарианство вредно жителям крупных мегаполисов, при этом россияне переходят с мяса на курицу из-за проблем с деньгами, а не ради пользы, заявила в интервью НСН диетолог Анна Белоусова.

1 ноября отмечается Международный день вегана. По данными фудтех-проекта «Еда будущего», 25% россиян частично или полностью отказываются от мяса, 13% перешли на птицу, а 8% полностью отказались от продуктов животного происхождения.