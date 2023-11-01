«Незаменимое мясо?»: Диетолог Белоусова рассказала о хитростях веганства
Минусы классического веганства скрасит «полувегетарианство» с переходом на яйца, молочные продукты и рыбу, сказала в интервью НСН Анна Белоусова.
Вегетарианство вредно жителям крупных мегаполисов, при этом россияне переходят с мяса на курицу из-за проблем с деньгами, а не ради пользы, заявила в интервью НСН диетолог Анна Белоусова.
1 ноября отмечается Международный день вегана. По данными фудтех-проекта «Еда будущего», 25% россиян частично или полностью отказываются от мяса, 13% перешли на птицу, а 8% полностью отказались от продуктов животного происхождения.
«По моим наблюдениям веганов в России не настолько много. При этом переход на мясо птицы, скорее, обусловлен экономической ситуацией, а не тем, что это полезнее. Выкормить маленького цыпленка до продажного, бройлерного состояния можно за две недели, на некоторых птицефабриках так и делается. Естественно, на натуральных кормах это сделать невозможно. Так что мясо птицы может оказаться не полезнее, чем говядина или свинина. При этом птица стоит дешевле, и очень многие переходят на курицу или индейку именно из этих соображений», - сказала Белоусова.
По ее словам, вегетарианство вредно жителям крупных городов.
«В продуктах животного происхождения, в мясе, субпродуктах, птице, рыбе, содержатся так называемые незаменимые аминокислоты. Это структурные компоненты белка, незаменимыми они называются потому, что человек их не синтезирует в организме, они к нам приходят только с пищей. Они играют очень большую роль в иммунной защите организма, детоксикации. Жителям крупных мегаполисов, особенно где есть вредные предприятия, не рекомендуют переходить на вегетарианство. Это тот момент, когда веганство будет откровенно вредно», - предупредила диетолог.
Белоусова также попросила беременных не становиться веганками.
«Если женщина планирует в ближайший год забеременеть, ей ни в коем случае нельзя становиться веганкой. Кальций из продуктов растительного происхождения усваивается плохо, сколько бы его там не было. Лидером по усвоению кальция является молочная продукция, от молока до сыров. На это надо обращать внимание женщинам, которые планируют беременность, уже беременны, кормят детей, а также женщинам старшего возраста на пороге климакса», - пояснила она.
Вместе с тем диетолог назвала приемлемым вариантом «полувегетарианство».
«Есть полувегетарианство, когда люди употребляют яйца, молочные продукты, сыры, творог. При этом мы никого не убиваем. Если туда добавляется еще и рыба, считается, что такое питание более-менее может обеспечить нас незаменимыми аминокислотами», - заключила собеседница НСН.
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