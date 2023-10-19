«Заглядывать в тарелки?»: Останина не поддержала запрет вегетарианства для детей

«Это никак нельзя будет контролировать. Во-первых, запретить можно то, что разрешено. У нас официально нет какого-либо нормативного документа, который бы разрешал детское вегетарианство. Родная кровная семья… Как омбудсмен предлагает проверять каждодневное меню этой семьи? Приходить, заглядывать в тарелки, в холодильник… Это только вызовет негативное отношение родительского сообщества, оно и так уже напряжено всеми этими пугалками. Неплохо было бы предложить механизм реализации, я его не вижу», - сказала Останина.

Депутат также отметила, что с родителями должна проводиться просветительская работа со стороны омбудсменов и педиатров на тему здоровья детей.

«Я против вмешательства в дела семьи, но одновременно понимаю, что это должна быть просветительская работа, в том числе омбудсменов, в том числе и педиатров, которые работают с детьми и родителями. Дети, как мы знаем, проходят диспансеризацию. Не худо было бы дать рекомендации родителям, учитывая состояние здоровья ребенка. Трагедия, которая случилась в Красноярске, там изначально было состояние неадеквата со стороны родителей, нельзя же каждый раз из-за неадекватных случаев транслировать это на всех остальных», - резюмировала Останина.

В апреле в Красноярске в многодетной семье, практиковавшей сыроедение, скончалась двухлетняя девочка через несколько дней после того, как простудилась. Похожая история произошла в Краснодаре в семье блогера-сыроеда, где скончался от истощения младенец. Мужчина заявлял, что, не давая ребенку пищи, рассчитывал приучить его к сыроедству, передает «Радиоточка НСН».

