«Заглядывать в тарелки?»: Останина не поддержала запрет вегетарианства для детей
В России нет официального нормативного документа, который бы разрешал детское вегетарианство, отметила в эфире НСН депутат Нина Останина. По ее словам, в случае запрета контролировать процесс все равно не получится.
Законодательно запретить вегетарианство и сыроедение для детей не получится, у инициативы отсутствует механизм реализации, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в интервью НСН.
Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила законодательно запретить вегетарианство и сыроедение для детей. Она сослалась на трагические случаи, когда дети погибали из-за того, что родители не давали им мяса. Также Волынец указала РИА Новости на дефицит у вегетарианцев витаминов В12 и D, которые участвуют в формировании опорно-двигательного аппарата, в частности, костного скелета. Останина выступила против инициативы.
«Это никак нельзя будет контролировать. Во-первых, запретить можно то, что разрешено. У нас официально нет какого-либо нормативного документа, который бы разрешал детское вегетарианство. Родная кровная семья… Как омбудсмен предлагает проверять каждодневное меню этой семьи? Приходить, заглядывать в тарелки, в холодильник… Это только вызовет негативное отношение родительского сообщества, оно и так уже напряжено всеми этими пугалками. Неплохо было бы предложить механизм реализации, я его не вижу», - сказала Останина.
Депутат также отметила, что с родителями должна проводиться просветительская работа со стороны омбудсменов и педиатров на тему здоровья детей.
«Я против вмешательства в дела семьи, но одновременно понимаю, что это должна быть просветительская работа, в том числе омбудсменов, в том числе и педиатров, которые работают с детьми и родителями. Дети, как мы знаем, проходят диспансеризацию. Не худо было бы дать рекомендации родителям, учитывая состояние здоровья ребенка. Трагедия, которая случилась в Красноярске, там изначально было состояние неадеквата со стороны родителей, нельзя же каждый раз из-за неадекватных случаев транслировать это на всех остальных», - резюмировала Останина.
В апреле в Красноярске в многодетной семье, практиковавшей сыроедение, скончалась двухлетняя девочка через несколько дней после того, как простудилась. Похожая история произошла в Краснодаре в семье блогера-сыроеда, где скончался от истощения младенец. Мужчина заявлял, что, не давая ребенку пищи, рассчитывал приучить его к сыроедству, передает «Радиоточка НСН».
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