Невролог усомнился в пользе анальгетиков при лечении мигрени

По его словам, в этот момент многие пациенты стараются принять спазмолитики или анальгетики, которые не совсем эффективны, так как не действуют на мигрень и лишь немного убирают неприятные ощущения.

Он отметил, что следует отказаться от такого «ритуального варианта» и принимать назначенные врачом специальные противомигренозные препараты триптаны.

«Пациенты, как правило, всегда с собой носят триптаны... первые спазмы блокируются, а синдром не развивается дальше. Если головная боль развивается, то триптаны уже не помогут и надо перетерпеть», - подчеркнул Комаров.

Ранее врач Михаил Коневский посоветовал срочно вызывать скорую помощь при обмороке у человека, сообщает РИА ФАН.