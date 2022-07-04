Невролог усомнился в пользе анальгетиков при лечении мигрени
Невролог Александр Комаров заявил, что мигрень всегда начинается со спазмов сосудов, из-за которых возникает пульсирующая резкая головная боль, сообщает NEWS.ru.
По его словам, в этот момент многие пациенты стараются принять спазмолитики или анальгетики, которые не совсем эффективны, так как не действуют на мигрень и лишь немного убирают неприятные ощущения.
Он отметил, что следует отказаться от такого «ритуального варианта» и принимать назначенные врачом специальные противомигренозные препараты триптаны.
«Пациенты, как правило, всегда с собой носят триптаны... первые спазмы блокируются, а синдром не развивается дальше. Если головная боль развивается, то триптаны уже не помогут и надо перетерпеть», - подчеркнул Комаров.
Ранее врач Михаил Коневский посоветовал срочно вызывать скорую помощь при обмороке у человека, сообщает РИА ФАН.
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