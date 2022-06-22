Врач-дерматолог рассказала о смертельной опасности поцелуев

Врач-дерматолог Ольга Божок заявила, что если не обращать должного внимание на состояние ротовой полости партнёра, то при поцелуе можно заразиться смертельной болезнью, сообщает NEWS.ru.

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Она указала, что от болезней, передающихся через ротовой контакт, практически не существует действенных способов профилактики.

По её словам, чаще всего через поцелуй заражаются герпесом. Также можно «подцепить» кариозное воспаление зубов, а самым опасным заболеванием является хеликобактериоз, отметила эксперт.

«Хеликобактериоз может провоцировать рак и другие болячки, серьёзно влияющие на качество жизни. При этом оно довольно плохо поддается лечению», — отметила Божок.

Она добавила, что в некоторых случаях можно заразиться ВИЧ, но такие случаи единичны.

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ФОТО: РИА Новости/Евгения Новоженина
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