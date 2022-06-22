Врач-дерматолог рассказала о смертельной опасности поцелуев
Врач-дерматолог Ольга Божок заявила, что если не обращать должного внимание на состояние ротовой полости партнёра, то при поцелуе можно заразиться смертельной болезнью, сообщает NEWS.ru.
Она указала, что от болезней, передающихся через ротовой контакт, практически не существует действенных способов профилактики.
По её словам, чаще всего через поцелуй заражаются герпесом. Также можно «подцепить» кариозное воспаление зубов, а самым опасным заболеванием является хеликобактериоз, отметила эксперт.
«Хеликобактериоз может провоцировать рак и другие болячки, серьёзно влияющие на качество жизни. При этом оно довольно плохо поддается лечению», — отметила Божок.
Она добавила, что в некоторых случаях можно заразиться ВИЧ, но такие случаи единичны.
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