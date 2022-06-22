Врач-дерматолог рассказала о смертельной опасности поцелуев

Она указала, что от болезней, передающихся через ротовой контакт, практически не существует действенных способов профилактики.

По её словам, чаще всего через поцелуй заражаются герпесом. Также можно «подцепить» кариозное воспаление зубов, а самым опасным заболеванием является хеликобактериоз, отметила эксперт.

«Хеликобактериоз может провоцировать рак и другие болячки, серьёзно влияющие на качество жизни. При этом оно довольно плохо поддается лечению», — отметила Божок.

Она добавила, что в некоторых случаях можно заразиться ВИЧ, но такие случаи единичны.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что лень может говорить о наличии хронических заболеваний и проблем со щитовидной железой, сообщает RT.

