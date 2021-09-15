Мясников назвал симптом, который путают с инсультом

Пациенты ошибочно считают головокружение симптомом инсульта. Об этом рассказал телеведущий и врач Александр Мясников, передает «РИА Новости».

По словам доктора, головокружения часто возникают из-за проблемы с внутренним ухом и это не связано с надвигающимся инсультом. Он отметил, что кроме головокружения, при котором трудно стоять, на проблему с ухом указывает тошнота. Мясников порекомендовал в таких случаях посетить отоларинголога.

Ранее Мясников рассказал о смертельной ошибке при инсульте.



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Фото: facebook.com/drmyasnikov
ТЕГИ:ИнсультЗдоровье
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