Мясников назвал симптом, который путают с инсультом
Пациенты ошибочно считают головокружение симптомом инсульта. Об этом рассказал телеведущий и врач Александр Мясников, передает «РИА Новости».
По словам доктора, головокружения часто возникают из-за проблемы с внутренним ухом и это не связано с надвигающимся инсультом. Он отметил, что кроме головокружения, при котором трудно стоять, на проблему с ухом указывает тошнота. Мясников порекомендовал в таких случаях посетить отоларинголога.
Ранее Мясников рассказал о смертельной ошибке при инсульте.
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