Конфликт между мэром Киева Виталием Кличко и президентом Украины Владимиром Зеленским серьезнее скажется на последнем. Впереди вопросы, кто был на Майдане, а кто нет, и новые компроматы, рассказал НСН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Мэр Киева во время выступления в Верховной раде ответил на претензии Зеленского, ранее обвинившего Кличко в срыве отопительного сезона в украинской столице. «Можно что угодно говорить, вешать на Кличко хоть третью мировую. Но не только у меня вопрос: где противовоздушная оборона для защиты столицы? Где защита объектов "Укрэнерго"? Где выделяемые на это миллиарды?» - жестко высказался мэр Киева. Несколькими днями раньше в интервью газете Bild Кличко заявил о коррупции в окружении президента Украины.

По мнению Олейника, за выступлением Кличко стоят депутаты Рады, которые сами по тем или иным причинам открыто против Зеленского выступить не могут. К ним Олейник отнес, в частности, Петра Порошенко и Юлию Тимошенко. Кроме того, за Кличко, уверен собеседник НСН, стоит Берлин.