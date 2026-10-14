Компромат, Берлин, нокаут: Чем закончится конфликт Кличко и Зеленского
Загнать Кличко в угол у Зеленского не получится, за ним стоит Берлин и часть депутатов Верховной рады, заявил НСН Владимир Олейник.
Конфликт между мэром Киева Виталием Кличко и президентом Украины Владимиром Зеленским серьезнее скажется на последнем. Впереди вопросы, кто был на Майдане, а кто нет, и новые компроматы, рассказал НСН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Мэр Киева во время выступления в Верховной раде ответил на претензии Зеленского, ранее обвинившего Кличко в срыве отопительного сезона в украинской столице. «Можно что угодно говорить, вешать на Кличко хоть третью мировую. Но не только у меня вопрос: где противовоздушная оборона для защиты столицы? Где защита объектов "Укрэнерго"? Где выделяемые на это миллиарды?» - жестко высказался мэр Киева. Несколькими днями раньше в интервью газете Bild Кличко заявил о коррупции в окружении президента Украины.
По мнению Олейника, за выступлением Кличко стоят депутаты Рады, которые сами по тем или иным причинам открыто против Зеленского выступить не могут. К ним Олейник отнес, в частности, Петра Порошенко и Юлию Тимошенко. Кроме того, за Кличко, уверен собеседник НСН, стоит Берлин.
«За ним стоит Германия, и всегда стояла, еще со времен Меркель. И понятно, что сегодня загнанный в угол Кличко, а он все-таки боксер, решил нанести нокаут. И ему дали площадку. И там он обвинил Зеленского в том, что общество уже знает. Кличко боятся трогать. Гордыня загонит Зеленского туда, где он не будет помогать Киеву, ну а Киев будет обвинять Зеленского во всех грехах. Так было у нас в 2014 году, когда Киевский городской совет и Кличко стали площадкой в конфликте между центром и Киевом, когда еще и Янукович был, и Азаров. Был штаб создан, туда были вовлечены все лидеры, и оттуда по сути начался Майдан как система управления. Опыт есть, желающие есть, поэтому будут атаковать Зеленского», - считает Олейник.
По словам собеседника НСН, впереди будут вопросы, где был сам Зеленский, когда Кличко стоял на Майдане, в каких фильмах он снимался, и насколько законно вообще был избран президентом.
«Все поднимут. Будет больше выброшено компромата. Думаю, даже прозвучит, что он незаконный президент. Ибо требование к кандидату в президенты, по конституции, последние 10 лет постоянно проживать в Украине. Зеленский два года до 2019-го был в России. Понятно, что и пленки Миндича еще до конца не дослушали про Зеленского. Сейчас все более оживленно будет работать. Лидером этого противостояния становится Кличко, так как Зеленский занес уже над ним Дамоклов меч, чтобы его уничтожить и поставить туда руководителя военной администрации. Но по конституции это невозможно», - сказал Олейник.
Впрочем, на вопрос о том, возможны ли со стороны Зеленского уступки в переговорах с Россией, с учетом, что тот находится под огнем критики, собеседник НСН высказался отрицательно.
«А какие уступки он может сделать? Уйти с Донбасса? Так сзади националисты! Если бы он оставил для себя какой-то маневр, но он уже перегрел, сказал сам «ни пяди земли». А националисты сзади скажут: а ты что, идешь на переговоры и капитуляцию? Почему он поехал в Лондон сегодня? К хозяину! Ему некуда деваться. Он не может быть сладким, потому что проглотят, и не может быть горьким, потому что выплюнут. Он попал в такую ситуацию», - уверен Олейник.
Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров объяснил НСН, почему провести на Украине по-настоящему демократические выборы сейчас невозможно.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Рэпера Navai задержали в Казахстане по подозрению в контрабанде наркотиков
- «Ломка» и запах: Как распознать, что ребенок начал курить
- Лавров подтвердил встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае
- Россиян предупредили о последствиях просрочки оплаты ЖКУ
- Матвиенко призвала приостановить выдачу лицензий частным вузам
- Певица Ирина Олифер рассказала об экстренных мерах при севшем голосе
- Кто убивает «Динамо-Электросталь» и что будет со стадионом в «Останкино»
- Компромат, Берлин, нокаут: Чем закончится конфликт Кличко и Зеленского
- Прокуратура ФРГ объявила подрыв «Северных потоков» военным преступлением
- Из региона в регион: Вейпы призвали запретить на федеральном уровне