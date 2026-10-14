Певица Ирина Олифер рассказала об экстренных мерах при севшем голосе
Голос у человека может сесть из-за простуды, сильного крика, длительного разговора, волнения, стресса или переохлаждения. Об этом сайту aif.ru рассказала певица Ирина Олифер.
По её словам, самое главное при севшем голосе — это обеспечить голосовой покой, а именно максимально сократить речь. Не стоит даже шептать, так как шёпот создаёт дополнительное напряжение и часто вредит.
Также необходимо увлажнение посредством употребления тёплой воды, которые следует пить небольшими глотками. При этом кофе, крепкий чай, алкоголь и газировку лучше исключить, выбрав тёплые морсы, компот, некрепкий чай с мёдом. Параллельно желательно поддерживать в помещении влажность порядка 40–60%, так как сухой воздух усиливает осиплость.
Кроме тёплого питья нужно обеспечить умеренное тепло в области гортани, например, с помощью тёплого шарфа. От интенсивного прогревания лучше отказаться, чтобы не спровоцировать ожог или усилить отёк.
«Нельзя курить, находиться в накуренных помещениях, пить алкоголь, есть острую, очень горячую или холодную пищу. Если появляется желание кашлять, лучше сделать глоток воды», - указала Олифер.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил «Радиоточке НСН», что никакой «новой» простуды с уникальными симптомами нет, однако сильная боль в горле — тревожный сигнал.
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