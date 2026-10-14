Кто убивает «Динамо-Электросталь» и что будет со стадионом в «Останкино»

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На днях к нам поступило обращение от жителей Подмосковья, обеспокоенных ситуацией с клубом по хоккею на траве и индорхоккею «Динамо-Электросталь». И женская, и мужская команды неоднократно выигрывали чемпионат России, а также совсем недавно побеждали в Кубке европейских чемпионов. Однако внезапно их решили закрыть. При этом речь идет не о частном клубе, а о командах, успехами которых гордились власти Московской области.

«Клуб "Динамо-Электросталь" был создан в 1994 году, то есть в январе команде исполнилось бы 33 года. Команда занимает лидирующие позиции в нашей стране по хоккею на траве, регулярно выигрывает чемпионаты. В 2022 году "Динамо" стало первым российским клубом, завоевавшим Кубок европейских чемпионов по индорхоккею. То есть это сильнейшие команды нашей страны - и мужская, и женская команды у нас очень сильные. Сейчас девочки доигрывают чемпионат и идут на золото, а мужская команда – всё, они закончили и сейчас не тренируются, потому что, как было сказано, с 1 ноября команда существовать не будет», - рассказали НСН возмущенные болельщики.

По их словам, в систему клуба входят две команды по хоккею на траве и четыре по хоккею с шайбой. При этом непонятно, если речь идет об отсутствии финансирования, почему под нож попали именно легендарные клубы?

Мы обратились к губернатору Подмосковья и в Минспорта России с просьбой разобраться, кто и почему решил избавиться от знаменитого «Динамо».

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В начале сентября мы рассказывали о ситуации со стадионом в московском парке «Останкино». Местные жители жаловались, что на его месте хотят построить падел-корты, оставив тем самым множество детей без бесплатного футбола и катка.

После обращения НСН к мэру Москвы выяснилось, что стадион относится к ВДНХ, руководители которого рассказали, что в состав нового спортивного кластера войдут мини-футбольные поля, площадки для бадминтона, пиклбола, падела и других видов спорта. При этом там пообещали сохранить бесплатные «социальные часы», отметив, что изменений в работе катка в сезоне 2026-27 не будет. Сносить стадион пока не будут, а сам кластер должен открыться в 2028 году. Однако защитники стадиона просят его не трогать, а построить всю эту красоту в другом месте.

«Мы не против кластера, - пусть перенесут строительство в другое место, - а против того, чтобы сносили доступный и бесплатный для всех стадион, на котором и занимается большое количество народа. Они сказали, что там будут социальные часы, но социальные часы обычно это утренние часы, плюс это для пенсионеров и многодетных. Бесплатными, видимо, будут беговой круг вокруг и какая-то тренажерная зона. При этом полноразмерного футбольного стадиона нигде в СВАО больше не будет», - посетовала в беседе с НСН представитель инициативной группы защитников стадиона Зоя Кравченко.

По ее словам, сегодня на стадионе занимаются «за копейки» больше десятка детских и взрослых секций по футболу и другим видам спорта.

НСН будет следить за развитием ситуации и выполнением обещаний сохранить бесплатный спорт в Останкино.