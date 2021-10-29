Врач-невролог перечислила первые признаки инсульта

Cильная головная боль, нарушение мышления и речи могут быть признаками приближающегося инсульта. Об этом рассказала заведующая отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-невролог Татьяна Маневич в беседе с изданием «Глагол».

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«Возникает слабость и неловкость в конечностях: например, человек не может одновременно поднять обе руки. Больной чувствует головокружение, происходит нарушение координации движений, двоение перед глазами, онемение лица, рук и ног», — пояснила медик.

Пациенту с подобными симптомами необходимо вызвать скорую помощь, пишет «Свободная пресса». До прибытия медиков с больного следует снять тесную одежду и уложить его, обеспечив хороший доступ воздуха. Если у пациента поднялось давление, можно дать соответствующие препараты, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: pixabay.com
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