Врач-невролог перечислила первые признаки инсульта

«Возникает слабость и неловкость в конечностях: например, человек не может одновременно поднять обе руки. Больной чувствует головокружение, происходит нарушение координации движений, двоение перед глазами, онемение лица, рук и ног», — пояснила медик.

Пациенту с подобными симптомами необходимо вызвать скорую помощь, пишет «Свободная пресса». До прибытия медиков с больного следует снять тесную одежду и уложить его, обеспечив хороший доступ воздуха. Если у пациента поднялось давление, можно дать соответствующие препараты, отмечает РИА ФАН.



