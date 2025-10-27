В Германии прошли протесты против музыканта Тилля Линдеманна
В Лейпциге около 400 человек вышли на акцию протеста против вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Об этом сообщило издание Bild.
Демонстранты собрались у здания Лейпцигской оперы, где музыкант был приглашен на ежегодный оперный бал. Участники акции вышли на красную дорожку с лозунгами «Позор!» и выступили против сексуального насилия и злоупотребления властью, в которых ранее обвиняли артиста. Порядок на месте обеспечивали около ста полицейских, предотвративших попытки ворваться в здание.
По данным издания, 62-летний Линдеманн прибыл на мероприятие с опозданием, когда протестующие уже разошлись. В числе гостей бала также числились около сорока знаменитостей, однако вице-премьер и министр социальных дел Саксонии Петра Кеппинг отказалась от участия «в целях деэскалации». Министр науки Себастьян Гемков, напротив, заявил, что подобные протесты являются нормальной формой выражения общественного мнения.
В 2023 году против Линдеманна в Германии возбуждали уголовное дело по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера, однако в августе прокуратура Берлина прекратила расследование. Музыкант все обвинения отрицал, передает «Радиоточка НСН».
