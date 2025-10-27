В Германии прошли протесты против музыканта Тилля Линдеманна

В Лейпциге около 400 человек вышли на акцию протеста против вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Об этом сообщило издание Bild.

Демонстранты собрались у здания Лейпцигской оперы, где музыкант был приглашен на ежегодный оперный бал. Участники акции вышли на красную дорожку с лозунгами «Позор!» и выступили против сексуального насилия и злоупотребления властью, в которых ранее обвиняли артиста. Порядок на месте обеспечивали около ста полицейских, предотвративших попытки ворваться в здание.