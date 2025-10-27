«Иезуитский шар»: Как маркетплейсы хитрят с оплатой доставки при отказе
Конкуренция маркетплейсов толкает их на выдумку и креатив в поисках новых форм получения прибыли, сказал в эфире НСН Игорь Трунов.
Если маркетплейсам разрешат взимать деньги за доставку и хранение товара в случае отказа от него, это кардинально изменит рынок, заявил в интервью НСН заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
Ранее стало известно, что полуторогодовалая девочка в Москве случайно оформила заказ 102-х товаров в интернет-магазине через аккаунт мамы, та попыталась отменить покупку, однако продавец потребовал оплатить доставку и хранение товаров. Суд изначально встал на сторону продавца, однако вторая кассационная инстанция вынесла вердикт в пользу москвички. Трунов назвал эту попытку маркетплейса «пробным шаром».
«Это удивительная ситуация со стороны продавца, потому что по закону о защите прав потребителей вы вправе отказаться от товара, когда вам его привезли домой. Понятно, что продавец несет определенные затраты на доставку, обработку, сортировку и хранение товара, но, как правило, вся эта стоимость зашита в цене товара. Если бы эта схема прошла по судебной системе, данное решение поменяло бы весь рынок. Стало бы невыгодно дистанционно заказывать определенные товары, если не откажешься. Это был пробный шар, который носил иезуитский характер, поэтому судебная система среагировала в правильном направлении», - подчеркнул адвокат.
По его мнению, конкуренция между маркетплейсами толкает их на «выдумку и креатив» ради поиска новых форм получения прибыли.
Глава Союза торговых центров Булат Шакиров ранее говорил «Радиоточке НСН», что маркетплейсы торгуют «серыми» товарами и доводят скидки до максимальных, нарушая принципы свободной конкуренции.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Германии прошли протесты против музыканта Тилля Линдеманна
- «Иезуитский шар»: Как маркетплейсы хитрят с оплатой доставки при отказе
- ЛУКОЙЛ начнет продажу зарубежных активов после введения санкций США
- Психиатр осудил зумеров за «дуркинг» и самолечение
- Репетитор по Dota 2 в России зарабатывает до 120 тысяч рублей в месяц
- Силы ПВО сбили восемь украинских дронов над Брянской областью
- В Госдуме призвали защитить самозанятых таксистов от новых законов
- Россиия в ООН ответила США на упреки по поводу испытаний «Буревестника»
- ВСУ снова атаковали Белгородское водохранилище во время ремонтных работ
- Сатанист заказал футболиста: Кто стоит за похищением Андрея Мостового
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru