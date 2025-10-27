Если маркетплейсам разрешат взимать деньги за доставку и хранение товара в случае отказа от него, это кардинально изменит рынок, заявил в интервью НСН заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Ранее стало известно, что полуторогодовалая девочка в Москве случайно оформила заказ 102-х товаров в интернет-магазине через аккаунт мамы, та попыталась отменить покупку, однако продавец потребовал оплатить доставку и хранение товаров. Суд изначально встал на сторону продавца, однако вторая кассационная инстанция вынесла вердикт в пользу москвички. Трунов назвал эту попытку маркетплейса «пробным шаром».