Нетесов: Люди стали выделять больше частиц коронавируса

Заболевшие коронавирусом люди стали выделять больше частиц коронавируса, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на вирусолога, члена-корреспондента РАН, доктора биологических наук Сергея Нетесова.

ВОЗ: ситуация со штаммом «дельта плюс» - тревожная

По его словам, в Москве число заболевших в день приблизилось к максимуму второй зимней волны, так как доза выделяемого инфицированными COVID-19 людьми вируса такова, “что прошибает уже образовавшейся у части населения иммунитет».

Нетесов отметил, что попавший в Россию «индийский» штамм коронавируса более заразный, и если заболевший первоначальным штаммом заражал двух-трех человек, то инфицированный новым вариантом вируса – пять-шесть.

Ранее московский мэрии Сергей Собянин сообщил, что около 2 тысяч пациентов с COVID-19 госпитализируют в Москве ежедневно. По его словам, в мегаполисе развернули 20 тысяч коек для лечения пациентов с коронавирусом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры