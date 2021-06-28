Нетесов: Люди стали выделять больше частиц коронавируса

По его словам, в Москве число заболевших в день приблизилось к максимуму второй зимней волны, так как доза выделяемого инфицированными COVID-19 людьми вируса такова, “что прошибает уже образовавшейся у части населения иммунитет».

Нетесов отметил, что попавший в Россию «индийский» штамм коронавируса более заразный, и если заболевший первоначальным штаммом заражал двух-трех человек, то инфицированный новым вариантом вируса – пять-шесть.

Ранее московский мэрии Сергей Собянин сообщил, что около 2 тысяч пациентов с COVID-19 госпитализируют в Москве ежедневно. По его словам, в мегаполисе развернули 20 тысяч коек для лечения пациентов с коронавирусом.

