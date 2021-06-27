Собянин: в Москве ежедневно госпитализируют около 2 тысяч человек с COVID-19

Около 2 тысяч пациентов с COVID-19 госпитализируют в Москве ежедневно, сообщил в эфире телеканала «Россия-1» мэр Москвы Сергей Собяини.

Собянин: Москва заново переживает пандемию из-за нового штамма COVID-19

«Конечно, [это] создает огромное напряжение для медицинской системы. Но сейчас она нормализована практически полностью», - сказал глава города.

По его словам, в мегаполисе развернули 20 тысяч коек для лечения пациентов с коронавирусом, из которых заняты чуть больше 14 тысяч.

Ранее Собянин заявил, что более 85 тысяч человек записались в Москве на вакцинацию от коронавируса за минувшие сутки. Он считает, что столица переживает пандемию заново из-за нового штамма коронавируса COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусСергей СобянинМосква
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