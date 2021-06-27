ВОЗ: ситуация со штаммом «дельта плюс» - тревожная
Ситуация с разновидностью коронавируса «дельта плюс» тревожная, заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.
По ее словам, COVID-19 набирает скорость распространения. «Дельта» штамм поражает очень много клеток, человек может заразить больше людей и гораздо быстрее... ситуация тревожная»,- сказала эксперт.
Она отметила, что «вакцины самой по себе с «дельтой» недостаточно», потому необходимо носить маски.
Вуйнович подчеркнула, что вакцинация необходима, так как снижается возможность передачи вируса и снижается вероятность перенести заболевание в тяжелой форме.
Тем временем, в России зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса «дельта плюс». Пока это единственный случай в стране и, скорее всего, завозной.
Новую разновидность коронавируса обнаружили в конце марта в Индии. Специалисты ранее уже заявляли, что этот штамм гораздо более заразный, чем обычный. А на этой неделе в трех индийских штатах был выявлен штамм «дельта плюс».
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