ВОЗ: ситуация со штаммом «дельта плюс» - тревожная

По ее словам, COVID-19 набирает скорость распространения. «Дельта» штамм поражает очень много клеток, человек может заразить больше людей и гораздо быстрее... ситуация тревожная»,- сказала эксперт.

Она отметила, что «вакцины самой по себе с «дельтой» недостаточно», потому необходимо носить маски.

Вуйнович подчеркнула, что вакцинация необходима, так как снижается возможность передачи вируса и снижается вероятность перенести заболевание в тяжелой форме.

Тем временем, в России зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса «дельта плюс». Пока это единственный случай в стране и, скорее всего, завозной.

Новую разновидность коронавируса обнаружили в конце марта в Индии. Специалисты ранее уже заявляли, что этот штамм гораздо более заразный, чем обычный. А на этой неделе в трех индийских штатах был выявлен штамм «дельта плюс».

