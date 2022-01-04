«Нет такой новой болезни»: Мясников развеял заблуждение о COVID-19

«Нет такой новой болезни КОВИД! Всегда были ОРЗ (ОРВИ- острые респираторные вирусные заболевания) и всегда были вирусные пневмонии», — подчеркнул медик.

По словам Мясникова, коронавирус лишь пополнил список возбудителей подобных болезней. Врач подчеркнул, что клинические проявления заболеваний и пневмоний, вызванных SARS-CoV-2, не отличаются от вызванных другими возбудителями.

«Вся проблема КОВИД в его массовости. Его естественная смертность менее 2% увеличивалась, когда организация медпомощи в условиях неожиданной волны выливалась в неправильно выстроенные линии защиты <...> и падает, когда наталкивается на высокий процент вакцинированного населения (0,1- 0,09% смертность)», — пишет Мясников.

Врач отметил, что коронавирус может «смирно занять свое место в ряду банальных возбудителей ОРЗ», однако для этого необходимо прививаться и ревакцинироваться каждые полгода.

