Нерабочие дни продлены в пяти регионах РФ
Решение продлить нерабочие дни на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации из-за пандемии COVID-19 приняли пять регионов — Челябинская, Новгородская, Томская, Курская и Смоленская области, сообщает РИА Новости.
В Новгородской области продлен период нерабочих дней на неделю с сохранением заработной платы. В Томской области режим продлен до 15 ноября.
В Челябинской и Курганской областях режим нерабочих дней пролонгирован до 12 ноября.
В Смоленской области нерабочие дни продлены до 10 ноября.
Ранее еще четыре региона решили завершить режим нерабочих дней завершат 7 ноября: Мордовия, Псковская область, республика Коми и Адыгея.
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