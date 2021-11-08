Нерабочие дни продлены в пяти регионах РФ

Решение продлить нерабочие дни на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации из-за пандемии COVID-19 приняли пять регионов — Челябинская, Новгородская, Томская, Курская и Смоленская области, сообщает РИА Новости.

В Самарской области решили не продлевать нерабочие дни

В Новгородской области продлен период нерабочих дней на неделю с сохранением заработной платы. В Томской области режим продлен до 15 ноября.

В Челябинской и Курганской областях режим нерабочих дней пролонгирован до 12 ноября.

В Смоленской области нерабочие дни продлены до 10 ноября.

Ранее еще четыре региона решили завершить режим нерабочих дней завершат 7 ноября: Мордовия, Псковская область, республика Коми и Адыгея.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирус
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