В Черном море загорелся танкер, пляжи «Сириуса» временно закрыли

В акватории Черного моря произошло возгорание танкера. Для обеспечения безопасности граждан пляжи федеральной территории «Сириус» временно закрыли. Об этом в своем Telegram-канале 6 октября сообщил руководитель федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин.

В Ормузском проливе снаряд попал в нефтяной танкер

По его словам, уже организовали постоянный мониторинг состояния воды и воздуха совместно с Росгидрометом.

Дмитрий Плишкин попросил местных жителей и гостей муниципалитета воздержаться от длительного пребывания на улицах и по возможности не открывать окна в помещениях.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Официальный Telegram-канал Росприроднадзора
ТЕГИ:ВозгораниеКраснодарский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры