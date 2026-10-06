В Черном море загорелся танкер, пляжи «Сириуса» временно закрыли
В акватории Черного моря произошло возгорание танкера. Для обеспечения безопасности граждан пляжи федеральной территории «Сириус» временно закрыли. Об этом в своем Telegram-канале 6 октября сообщил руководитель федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин.
По его словам, уже организовали постоянный мониторинг состояния воды и воздуха совместно с Росгидрометом.
Дмитрий Плишкин попросил местных жителей и гостей муниципалитета воздержаться от длительного пребывания на улицах и по возможности не открывать окна в помещениях.
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