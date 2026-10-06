Гастроэнтеролог развеяла один из главных мифов о гастрите

Специалист уточнила, что острая пища действительно может усиливать жжение, боль или дискомфорт у человека с чувствительным желудком. Но сама по себе не является универсальной причиной воспаления.



Наиболее значимыми провокаторами хронического гастрита считаются инфекция Helicobacter pylori и некоторые аутоиммунные процессы, добавила Пехотина.



Также слизистая желудка может пострадать из-за отдельных лекарственных препаратов, прежде всего нестероидных противовоспалительных средств, рассказала гастроэнтеролог.



До этого врач перечислил смертельно опасные причины постоянного вздутия живота.

