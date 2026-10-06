Гастроэнтеролог развеяла один из главных мифов о гастрите

Врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Пехотина объяснила, что острая еда может повредить слизистую желудка, но не вызывает гастрит. Об этом она сказала NEWS.ru.

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Специалист уточнила, что острая пища действительно может усиливать жжение, боль или дискомфорт у человека с чувствительным желудком. Но сама по себе не является универсальной причиной воспаления.

Наиболее значимыми провокаторами хронического гастрита считаются инфекция Helicobacter pylori и некоторые аутоиммунные процессы, добавила Пехотина.

Также слизистая желудка может пострадать из-за отдельных лекарственных препаратов, прежде всего нестероидных противовоспалительных средств, рассказала гастроэнтеролог.

До этого врач перечислил смертельно опасные причины постоянного вздутия живота.

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ФОТО: РИА Новости
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