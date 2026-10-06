Гастроэнтеролог развеяла один из главных мифов о гастрите
Врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Пехотина объяснила, что острая еда может повредить слизистую желудка, но не вызывает гастрит. Об этом она сказала NEWS.ru.
Специалист уточнила, что острая пища действительно может усиливать жжение, боль или дискомфорт у человека с чувствительным желудком. Но сама по себе не является универсальной причиной воспаления.
Наиболее значимыми провокаторами хронического гастрита считаются инфекция Helicobacter pylori и некоторые аутоиммунные процессы, добавила Пехотина.
Также слизистая желудка может пострадать из-за отдельных лекарственных препаратов, прежде всего нестероидных противовоспалительных средств, рассказала гастроэнтеролог.
До этого врач перечислил смертельно опасные причины постоянного вздутия живота.
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