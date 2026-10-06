Депутат Государственной думы Романов отправился на СВО

Видеообращение к подписчикам появилось вечером 6 октября. Политик стоит на фоне военного грузовика в каске и бронежилете, в руках держит автомат Калашникова.



По его словам, как офицер запаса Вооруженных сил он решил заключить контракт о прохождении военной службы. Романов подчеркнул, что с честью приступает к исполнению долга и сделает все, чтобы не подвести земляков и внести вклад в общую победу.



Ранее актер из сериала «Солдаты» Сафаров тоже заключил контракт с Минобороны. Артист проходит подготовку в Ростовской области.

