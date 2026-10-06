Депутат Государственной думы Романов отправился на СВО
Депутат Государственной думы восьмого созыва Михаил Романов подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону спецоперации. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Видеообращение к подписчикам появилось вечером 6 октября. Политик стоит на фоне военного грузовика в каске и бронежилете, в руках держит автомат Калашникова.
По его словам, как офицер запаса Вооруженных сил он решил заключить контракт о прохождении военной службы. Романов подчеркнул, что с честью приступает к исполнению долга и сделает все, чтобы не подвести земляков и внести вклад в общую победу.
Ранее актер из сериала «Солдаты» Сафаров тоже заключил контракт с Минобороны. Артист проходит подготовку в Ростовской области.
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