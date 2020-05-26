Треть россиян предпочли личный осмотр врачом телемедицине

Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал результаты опроса об отношении граждан России к возможности получения дистанционной медицинской консультации посредством телефона или интернета. Выяснилось, что более половины населения информировано о телемедицине — таковых оказалось 62%.

Причём в Москве цифры информированности оказались выше - 71% и 73% соответственно. Получали подобную консультацию дистанционным способом 8% информированных россиян.

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Не исключают вероятность в будущем обратиться за консультацией по телефону 53% тех, кто слышал об этом, отмечает агентство КИА.

Причины, по которым участники опроса исключают для себя возможность обратиться за дистанционной консультацией, распределились по популярности следующим образом: личный осмотр обязателен (33%), сомнительное качество процедуры (13%), отсутствие необходимости (10%) или возможности обратиться (9%).

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Фото: mos.ru/Евгений Самарин
ТЕГИ:СоцопросИнтернетМедицина
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