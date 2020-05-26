Треть россиян предпочли личный осмотр врачом телемедицине

Не исключают вероятность в будущем обратиться за консультацией по телефону 53% тех, кто слышал об этом, отмечает агентство КИА.

Причины, по которым участники опроса исключают для себя возможность обратиться за дистанционной консультацией, распределились по популярности следующим образом: личный осмотр обязателен (33%), сомнительное качество процедуры (13%), отсутствие необходимости (10%) или возможности обратиться (9%).

