Треть россиян предпочли личный осмотр врачом телемедицине
Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал результаты опроса об отношении граждан России к возможности получения дистанционной медицинской консультации посредством телефона или интернета. Выяснилось, что более половины населения информировано о телемедицине — таковых оказалось 62%.
Причём в Москве цифры информированности оказались выше - 71% и 73% соответственно. Получали подобную консультацию дистанционным способом 8% информированных россиян.
Не исключают вероятность в будущем обратиться за консультацией по телефону 53% тех, кто слышал об этом, отмечает агентство КИА.
Причины, по которым участники опроса исключают для себя возможность обратиться за дистанционной консультацией, распределились по популярности следующим образом: личный осмотр обязателен (33%), сомнительное качество процедуры (13%), отсутствие необходимости (10%) или возможности обратиться (9%).
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
362 тыс.+8 915 / сут.
Умерли
3 807+174 / сут.
Выздоровели
131 тыс.+12 331 / сут.
- Земле предрекли климатическую катастрофу
- В России подтвердили заражение коронавирусом домашней кошки
- Роспотребнадзор назвал условия открытия бассейнов и спортзалов
- На Украине насчитали 8 лабораторий США со смертельными инфекциями
- У переболевших коронавирусом может не оказаться иммунитета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru